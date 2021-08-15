تعرف على سر «بكرة الساعة 12» في تدوينة الهضبة وهشام ماجد وشيكو

«بكرة الساعة 12 الضهر بتوقيت القاهرة»، تدوينة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على الحسابات الرسمية لعدد من النجوم، أثارت فضول متابعيهم، وكان من بينهم الهضبة عمرو دياب، فتكهن الجمهور أنه موعد طرح أغنية جديدة.

وهي نفس التدوينة التي كتبها الفنان هشام ماجد عبر حسابه على «فيس بوك»، ليتوقع متابعوه أنه للإعلان عن تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، خاصة أن شريكه في بطولة المسلسل قام بنشر نفس الإعلان، ليتضح أن ذلك هو الإعلان عن أحد التطبيقات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، الذي سبق وتم الترويج له في صورة مجمعة لعدد من الفنانين المتواجدين في التطبيق من بينهم يسرا، عمرو دياب، دينا الشربيني، غادة عادل، وشيكو، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم في الوطن العربي تصل إلى 100 فنان منهم هيفاء وهبي، محمد هنيدي، وأحمد السقا.