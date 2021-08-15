يهتم جمهور النجمين بالبحث عن حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك بعد ما انتشرت الفترة الأخيرة صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتزيد التكهنات بعودة الهضبة إلى الممثلة الشابة، خاصة بعد حفله الأخير في العلمين الجديدة.

«هنرجع» كانت تلك الكلمة كافية من الهضبة، لتثير شكوك الجمهور حول حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني، وهي الكلمة التي قالها «دياب» خلال حفله الأخير بعد انتهائه من غناء «أجمل عيون» التي تعرف باسم «برج الحوت»، وترتبط لدى الجمهور بالعلاقة بينها، ليعتقد البعض أنه يمهد لعودته إلى الفنانة دينا الشربيني، وهتف الجمهور باسم دينا الشربيني عد انتهاء عمرو دياب من الغناء، بينما ارتفعت صيحات بعض الحضور قائلين: «ارجع لها يا عمرو».

مصدر يكشف حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني

وكشف مصدر مقرب من الفنان الكبير لـ «الوطن»، أن الصورة المنتشرة مؤخرا وتجمع الهضبة ودينا الشربيني، هي من صيف العام الماضي وليست جديدة، أمام فيما يتعلق بحقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني، أوضح أن كان هناك محاولات خلال الأشهر الماضية لمحاولة حل الخلاف بينهما، ولكنها لم تسفر عن نتيجة، ولكن عودتهما ليست أمرا مستبعدا خاصة أنهما مازالا يكنان المشاعر لبعضهما.

وانفصل عمرو دياب ودينا الشربيني في نهاية العام الماضي بعد علاقة حب دامت لأشهر، بعد ما دب الخلاف بينهما، ولكن تكتم الطرفين على أسباب الانفصال، وفي الوقت نفسه عاشت الفنانة دينا الشربيني حالة نفسية سيئة بعد الانفصال، وكانت تشترط على القنوات الفضائية والإعلاميين عدم سؤالها عن علاقتها بـ «الهضبة»، كشرط لإجراء لقاءات مصورة معهم.

وعندما حاول مراسل أحد القنوات سؤالها عن علاقتها بـ «نور» ابنة عمرو دياب، في ليلة العرض الخاص لفيلمها «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، غضبت وابتعدت عن الكاميرات تماما مرددة: «أنتوا بجد فظاع».