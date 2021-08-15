س وج.. نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021 أدبي و علمي والطعون والأوائل

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الازهر الشريف نيابة عن الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م.

وأعلن وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف و تجيب «الوطن» خلال السطور التالية، عن ابرز التساؤلات حول نسبه النجاح في الثانوية الازهرية 2021 ادبي ونسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021 علمي وكل ما يتعلق بالأوائل والطعون.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021 أدبي

ـ ما هى نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021 بعد اعتمادها رسميا سواء علمي أو أدبي؟

بلغت نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2021 علمي وأدبي، والتي اعلنها الازهر الشريف رسميا خلال المؤتمر الصحفي اليوم، وجاءت على النحو التالي: شعبة العلوم الإسلامية 100٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021 علمي

وحول نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021 علمي فقد بلغت للقسم العلمي 61.65٪ ، كان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، قد بلغ 106 ألفا و17 طالبا وطالبة، منهم 58 ألفا و30 طلاب، 47 ألفا و987 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفا 723 طالبا وطالبة مقسمين 37 ألفا 977 طالبا، 30 ألفا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفا 294 طالبا وطالبة، مقسمين 20 ألفا و53 طالبا، و17 ألفا 241 طالبة.

ـ كيف تحصل على نتيجة الثانوية الازهرية 2021 ونصائح الحصول علي النتيجة بسهولة؟

حدد الأزهر الشريف موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2021 اليوم، الأحد، الساعة الواحدة ظهرا عبر بوابة الازهر الشريف، ومن المتوقع أن يشهد الموقع ضغطا شديدا لنظرا لدخول العديد من الطلاب وأولياء الأمور علي موقع النتيجة في وقت واحد.

ونصح الدكتور أحمد أبو طالب، الخبير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، طلاب الثانوية الأزهرية سبل الحصول على النتيجوة بسرعة ومنها : الدخول على موقع النتيجة فور إعلانها.

أن يكون لدى الطالب «إنترنت سريع» للحصول على النتيجة، سواء عن طريق استخدام «واي فاي» أو شبكة الإنترنت المتاحة في الهواتف

هناك العديد من المواقع المصرية لا تقبل دخول عدد كبير من المستخدمين عليها في وقت واحد، ولهذا السبب يكون الموقع

أوائل الثانوية الأزهرية 2021

ـ من هم أوائل الثانوية الازهرية2021 ؟ :

وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أمس، وهم كما يلي:

ـ أحمد محمد جمال سليمان، من معهد ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- أمير محمد فهمي عمارة، الطالب بمعهد الدكتور طلعت السيد النموذجي التابع لمحافظة القاهرة.

- محمد تامر المرزوقي حسين، من معهد طلخا، بمحافظة الدقهلية.

- محمد محمد حسن علي، المسجل بمعهد الحاج محمد عبد الوهاب النموذجي التابع لمحافظة الشرقية

- محمود السيد محمود عبدالفتاح، بمعهد أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية.

ـ ما هي أسماء الأوائل من ذوي الهمم ؟

أسماء الطلاب الأوائل من ذوي الهمم، القسم الأدبي حصل الطالب صالح محمد موسى تهامي على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، بنسبة 93.5٪، وحصل فارس محمد عبد الغني محمود على 95.24٪، علياء ياسر أنور عيد 96.19٪، المركز الأول لعصام محمد إبراهيم السيد 97.14.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي جميعهم فتيات، سناء ضياء هيكل المركز العاشر 97.87٪، أروى عبد الحميد علي المركز العاشر 97.87٪ ، إيمان عبد الحميد 97.77٪ ، فاطمة الزهراء السابع 98.7٪، سامية محمد 98.10٪، مروة سعيد السيد 98.41٪، المركز الرابع مكرر دعاء أحمد الشناوي حصلت على 98.57٪، أمامه وسام حصلت على المركز الرابع 98.70٪، عبير منصور حصلت على المركز الثالث 98.73٪، وأريج عبد الفتاح 98.98٪، المركز الأول، الاء محمد 99.٪

ـ متى يتم فتح باب الطعون وسداد الرسوم؟

وبعد أن أعلن الأزهر عن نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2021 علمي و أدبي ، أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، في المؤتمر نفسه، عن فتح باب الطعون من يوم الثلاثاء، 17 أغسطس في 198 مكتب على مستوى الجمهورية لسداد رسوم إعادة التصحيح، ولمدة شهر، بـ100 جنية للمادة واحدة، ويحق الطالب فقط الاطلاع على ورقته، ويحق له الطعن مرة واحدة.

وتم استحداث سداد رسوم عبر الإنترنت ثم تقديم الطلب بالمواد من خلال مكاتب المديريات