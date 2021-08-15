«لو الموقع تقيل».. كيف تحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 سريعا؟

حدد الأزهر الشريف موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2021 اليوم، الأحد، الساعة الواحدة ظهرا عبر بوابة الازهر الشريف، ومن المتوقع أن يشهد الموقع ضغطا شديدا لنظرا لدخول العديد من الطلاب وأولياء الأمور علي موقع النتيجة في وقت واحد.

خبير يحدد نصائح للسهولة علي النتيجة بسهولة

من جانبه، نصح الدكتور أحمد أبو طالب، الخبير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، طلاب الثانوية الأزهرية بأن يسرعوا بالدخول على موقع النتيجة فور إعلانها، فالطالب الذي يتأخر في الدخول قد يواجه صعوبة في الحصول علي نتيجته نظرا للضغط الشديد.

وأوضح أبوطالب لـ«الوطن»، أنّه يجب أن يكون لدى الطالب «إنترنت سريع» للحصول على النتيجة، سواء عن طريق استخدام «واي فاي» أو شبكة الإنترنت المتاحة في الهواتف: «الإنترنت السريع هيفرق مع الطالب لما يجيب النتيجة».

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، أنّ هناك العديد من المواقع المصرية لا تقبل دخول عدد كبير من المستخدمين عليها في وقت واحد، ولهذا السبب يكون الموقع بطيئا: «اللي هيدخل متأخر ممكن ينتظر لحد بليل لأن المواقع المصرية معظمها لا يقبل العدد الكبير».

الأزهر الشريف يعلن موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وكان الأزهر الشريف أعلن أمس، موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 للشعبيتين العلمي والأدبي في تمام الساعة الواحدة ظهرا، من خلال مؤتمر يبث مباشر عبر طريق المنصات المختلفة التابعة للأزهر الشريف.

أوائل الأزهر الشريف

وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أمس، وهم كما يلي:

- أحمد محمد جمال سليمان، من معهد ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- أمير محمد فهمي عمارة، الطالب بمعهد الدكتور طلعت السيد النموذجي التابع لمحافظة القاهرة.

- محمد تامر المرزوقي حسين، من معهد طلخا، بمحافظة الدقهلية.

- محمد محمد حسن علي، المسجل بمعهد الحاج محمد عبد الوهاب النموذجي التابع لمحافظة الشرقية.

- محمود السيد محمود عبدالفتاح، بمعهد أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية.