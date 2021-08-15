تخصيص 5 أفدنة لإقامة محطة معالجة صرف صحي «البكارشة» بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توفير قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة من أملاك الدولة «ولاية الآثار»، لإقامة محطة معالجة صرف صحي البكارشة عليها، لخدمة قرى البكارشة وأبو عريضة وتانيس وكفر المسلمية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة «حياه كريمة» بمركز الحسينية، وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك خلال معاينته لقطعة الأرض بعد الانتهاء من أعمال التنقيب بها بمعرفة هيئة الآثار، والتأكد من خلوها من الآثار، وتسليمها لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، والشعبة الهندسية بالجيش الثاني، للبدء فوراً في تنفيذ المشروع ضمن المبادرة الرئاسية.

وأكد محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية والجاري تنفيذها بـ41 قرية و740 تابعا بمركز ومدينة الحسينية تسير بخطي منتظمة، وفق المعدل الزمني المخطط لها، لافتاً إلى الانتهاء من توفير 148 قطعة أرض ما بين أملاك دولة وتبرعات أهالي لصالح مشروعات المبادرة، لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة عليها، وتحقيق المرجو منها.

رافق المحافظ سعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس عصام عبد الحميد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، ومنال حبيب مدير عام هيئة الآثار المصرية بالشرقية، وممثلاً عن الشعبة الهندسية للجيش الثاني.