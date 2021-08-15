بالأسماء.. أوائل الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، أسماء العشر الأوائل بالشعبتين الأدبية والعلمية.

وبلغ عدد الطلاب الأوائل بالقسم العلمي خمسة طلاب، وهم الأول محمد مصلحي أحمد مصلحي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 645 درجة بنسبة 99.23%، والثاني محمد رمضان عبد العظيم دسوقي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 633 درجة، بنسبة، 97.38%، والثالث محمد محمود سعيد على، معهد أبورديس، بمجموع 630 درجة، بنسبة 96.92%، والرابع أمني مجدي الدين أحمد أمين، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 629 درجة، بنسبة 96.77%، والخامس أحمد رمضان حامد طه، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 618 درجة، بنسبة 95.08%.

أوائل القسم الأدبي

أما أوائل القسم الأدبي فهم الأول حسام محمود أحد إبراهيم، معهد أبوزنيمة، بمجموع 545 درجة، 86.51%، والثاني فاطمة محمد حميد جبلي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 533 درة، بنسبة 84.60%، والثالث أحمد محمود سالم السيد، معهد الحسوة، بمجموع 522 درجة، 82.86%، والرابع مريم محمد تمساح خليل، معهد أبوزنيمة، 520 درجة، 82.54%، والخامس محمد صبحي السيد محمد، معهد شرم الشيخ، بمجموع 516 درجة، بنسبة 81.90%.