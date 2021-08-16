مع بداية الحجز.. تفاصيل شقق الإسكان المتوسط بفائدة 3 %

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن شقق الإسكان المتوسط، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين»، والتى تهدف إلى توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة «سكن لكل المصريين»، شقق إسكان متوسط، للمواطنين من متوسطي الدخل، بفائدة 3٪ وفترة سداد تصل إلى 30 سنة.

مواعيد حجز شقق الإسكان المتوسط بفائدة 3%

وبدأ حجز شقق الإسكان المتوسط، ضمن «سكن لكل المصريين 2»، أمس الأحد الموافق 15 أغسطس، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمر الحجز حتى 9 من سبتمبر المقبل، داخل مكاتب البريد المميكنة.

يتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ومن ثم يكون الحجز إلكترونيا، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتضم شقق الإسكان المتوسط، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، وحدات سكنية كاملة التشطيب، وتتكون الوحدة السكنية من 3 غرف وصالة، وسيتم تسليمها خلال 36 شهرا، على مدار 3 سنوات.

أماكن شقق الإسكان المتوسط بفائدة 3%

وسيتم طرح شقق الإسكان المتوسط، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، بورفؤاد).

نظام سداد شقق الإسكان المتوسط بفائدة 3 %

أما بالنسبة لنظام سداد شقق الإسكان المتوسط، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل، سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، تبدأ في 1 يناير 2022 وتبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاما بسعر عائد 3% متناقص سنويا.