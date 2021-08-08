نظام سداد شقق سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل: 12 دفعة ربع سنوية

بدأ صباح اليوم حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3٪ وفترة سداد تصل إلى 30 سنة، حيث استقبلت مكتب البريد المميكنة، المواطنين من متوسطي الدخل، من هم من ذوي الهمم، لشراء كراسات الشروط، وحجز الشقق ضمن المبادرة.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ومن ثم يكون الحجز إلكتروني، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتضم شقق سكن لكل المصريين 2، وحدات سكنية كاملة التشطيب، وتتكون الوحدة السكنية من 3 غرف وصالة، وسيتم تسليمها خلال 36 شهرا، على مدار 3 سنوات، على أن يتم طرح شقق الإسكان المتوسط، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، بورفؤاد).

نظام سداد شقق سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل

أما بالنسبة لنظام سداد شقق سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل، سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، تبدأ في 1 يناير 2022 وتبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاما بسعر عائد 3% متناقص سنويا.

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، كما تتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه.

ويتم الحجز لشقق الإسكان المتوسط، ضمن مبادرة التمويل العقاري، اعتبارا اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط).

واعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، يكون الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.