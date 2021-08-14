أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الطرق، تسهيلا على المواطنين المتقدمين لحجز شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، والراغبين في الاستعلام عن موقف حجزهم للوحدة السكنية ضمن الطرح، كي يستعلموا من خلالها عن موقف طلب حجز وحدة سكنية، ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

و«الإعلان العاشر» هو أحد الإعلانات المطروحة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، ويتضمن عددا كبيرا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة.

وهناك 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها، ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

وترصد السطور التالية، خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر.

1- الدخول على رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، من خلال الضغط هنا.

2- الدخول على الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

3- كتابة الرقم القومي الخاص بالعميل المكون من 14 رقمًا لطلب الاستعلام عن الشقة.

4- إدخال كل البيانات المطلوبة.

5- الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان العاشر.

6- الضغط على زر تسجيل الدخول.

كما وفر صندوق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تتضمن الرقم القومي من خلال الأرقام التالية: 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كل البيانات المطلوبة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويشمل طرح وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، عددا من المدن الجديدة، وهي: (مدينة السادات – مدينة العاشر من رمضان – مدينة بدر – مدينة الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بمدينة 6 أكتوبر).