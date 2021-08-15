بعد بروتوكول حياة كريمة.. «هنعدي» شعار لجنة التنمية بشركة ثروة للبترول

وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة حياة كريمة وشركة ثروة للبترول بهدف المساهمة في تطوير الريف المصري من خلال مبادرة ( حياة كريمة)، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا.

توقيع بروتوكول تعاون

وقام بالتوقيع عن مؤسسة حياة كريمة محمود أسامة الامين العام للمؤسسة وعضو مجلس الامناء، و عن شركة ثروة المهندس حسين أحمد فرغلي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، ويأتي ذلك من واقع المسئولية المُجتمعية لشركة ثروة للبترول والتي تأسست عام ٢٠٠٤ وتعمل في مجال البحث والاستكشاف والخدمات البترولية والتي تعد أول شركة مساهمة مصرية وطنية ١٠٠ % ومشروعاتها خير دليل علي تفردها وتصدرها لطليعة الركب في هذا المجال.وتشكلت لجنة التنمية المجتمعية بشركة ثروة للبترول تفعيلاً لدور الشركة في دعم ورعاية المشروعات والخطط القومية التنموية التى تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين، وذلك من اجل دعم وتطوير المشروعات التنموية و الأداء الاجتماعي تحت شعار " هنعدي".

تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة

كما تعد مؤسسة حياة كريمة وشبابها، أحد ركائز عمل المبادرة وأعمدتها، وتشارك بفرق العمل الميدانية المميزة، بجانب الخبرة والتأهيل الجيد لشبابها، مما حدا بإدراجها رسميا ضمن اللجنة التيسيرية للمشروع القومي حياة كريمة، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠٠ لسنة ٢٠٢٠، ومن واقع الإنجازات، وعلاقاتها الجيدة بكافة مؤسسات وجمعيات العمل المجتمعي.

ويأتي ذلك إيماناً من مؤسسة حياة كريمة وشركة ثروة للبترول بضرورة بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق هدف مبادرة "حياة كريمة" وهو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية طبقاً لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق "حياة كريمة" لأسرهم وذويهم.