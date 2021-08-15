«حياة كريمة» توقع بروتوكولا مع «ثروة للبترول»: نحن جزء من منظومة الوطن

وقعت مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون مع شركة ثروة للبترول، بشأن الشراكة الاستراتيجية بينهما، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمقر شركة ثروة للبترول.

وقال المهندس حسين فرغلي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة ثروة للبترول، إنّ «حياة كريمة» واحدا من أهم المشروعات القومية، ليس في مصر فقط بل في العالم كله، التي تهتم بالأسر الأكثر فقرا.

خطوة مهمة جدا

وأضاف فرغلي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لتوقيع البروتوكول مع مؤسسة حياة كريمة ، أنّ «البروتوكول الذي جرى توقيعه خطوة مهمة جدا لشركة ثروة للبترول مع مؤسسة حياة كريمة، فنحن جزء من منظومة الوطن»، متابعا أنّ «وزارة البترول تدعم مشروع حياة كريمة، ونحن سعداء بالمساهمة بجزء في مبادرة مجتمعية كبيرة، تهدف إلى وجود تنمية مستدامة في الريف المصري».

ولفت إلى أنّ مشروع حياة كريمة نجح في توفير سبل معيشة كريمة لسكان القرى مثل المدن، وهذه هي التنمية الحقيقية للإنسان، فالمبادرة توفر خدمات في مناحي الحياة كافة، من تعليم وصحة وخدمات يحتاجها المواطن في الريف، وبالتالي يزيد حبه وانتماءه للوطن.

من جانبه، وجّه محمود أسامة، الأمين العام لمؤسسة حياة كريمة، وعضو مجلس الأمناء، الشكر لوزارة البترول وشركة ثروة للبترول على توقيع البروتوكول.

تطوير مناحي الحياة

وقال أسامة، إنّ مشروع حياة كريمة يهدف إلى تطوير مناحي الحياة للريف المصري، بداية من التعليم والصحة وتوفير سكن آدمي، وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة حياة كريمة، أنّ مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2019 لتطوير الريف المصري، تستهدف تطوير أكثر من 4000 قرية، بتكلفة 700 مليار جنيه، وهو مشروع ينفذ لأول مرة بمصر.