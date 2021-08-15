إنشاء مجمع زراعي بمركز الحسينية ضمن «حياة كريمة»

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مركز ومدينة الحسينية، لمتابعة تنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي، وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وبدأ المحافظ جولته، بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية البكارشة التابعة للوحدة المحلية بالناصرية، والمُقام على مساحة 450 مترًا، ويضم جمعية زراعية ومكتب إرشاد زراعي ومركز تجميع ألبان، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بالناصرية والقرى التابعة لها.

وأكد محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى تنظيم لقاء ثقافي بعنوان «الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة»، بعد غدٍ الثلاثاء، الموافق 17 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، عن طريق «البث المباشر» علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على «فيسبوك»، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.