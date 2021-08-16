في عيد ميلاده الـ 43.. مواقف تامر حسني على المسرح أمام الجمهور

يعتبر الفنان تامر حسني من الفنانين القريبين بالنسبة للجمهور، حيث أنه يتعامل بطبيعته بصورة كبيرة، ويحتفل اليوم الفنان تامر حسني بعيد ميلاده الـ 43، وفي كل حفل له تكون هناك لفتة غير مألوفة تحدث للجمهور، وفي التقرير التالي نعرض أبرزهم:-

- اصطحب تامر حسني طفلة رضيعة على المسرح، خلال غنائه، وأعطى لها الميكروفون، وقام باللعب معها أمام الجمهور في الحفلة ثم أعطاها لوالدتها.

- أحيا المطرب تامر حسني حفلا جماهيريا ضخما بجدة بالسعودية، أول أمس، تحت رعاية هيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ، ومازح تامر حسني المنظمين بأغنية حلو الكلام، وقال للمنظم كل مرة تدفع الناس الحساب أوعدهم أن مفيش حساب المرة القادمة ما أضحك الجميع.

- حرص الفنان تامر حسني على استضافة عازفة سعودية، في حفل جدة، والجمهور استقبله بشكل لافت، وقدم عددا كبيرا من أغانيه التي كان يرددها معه الجمهور السعودي وتفاعل معها بشكل كبير.

أخر أعمال الفنان تامر حسني

طرح الفنان تامر حسنى، كليب أغنيته الجديدة «صعبة»، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك الماضية ، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، وقد حققت الأغنية 53 مليون مشاهدة حتى الوقت الحالي .