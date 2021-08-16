حظك اليوم الاثنين 16-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث العديد بشكل يومي من محبي علم الأبراج عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج، ومطالعة الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتنقسم الأبراج لـ4 مجموعات وهي «الأبراج النارية، الأبراج الترابية، الأبراج المائية، والأبراج الهوائية»، وتتحدد الصفات الخاصة بالشخصيات وفق كل برج على حدة، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 16-8-2021 على الصعيد المهني

يمدك القمر في منزل الحظ برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم برج الحمل 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع زحل يعدك بانفراجة وفرح رغم الضغوط واليوم مناسب للتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات، يدفعك اليوم، لدراسة شئون مهنية ومالية، وتهتم اليوم بمناقشة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم برج الثور 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، المريخ وعطارد في منزل الحب يعدانك بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك إشراقة ودفئا وقدرة على اجتذاب الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمدك بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم برج العذراء 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

كن عادلا شفافا وسيقبلك الآخرون إذا شعروا بصدقك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمنحك لباقة وحسن تصرف وقدرة على الإقناع، ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الميزان 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

من اليوم فينوس ببرجك تدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات وخطوات جريئة، لكن ذلك ليس في صالحك.. تجنب المغامرة.

حظك اليوم برج العقرب 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ وعطارد بمنزل الأصدقاء يساعدانك على توطيد صداقاتك وعلاقتك بمن تحب، فقط اهتم بالحفاظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 16-8-2021 على الصعيد المهني

تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج القوس 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يطالبك بالاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الجدي 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الإدلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال، وتستطيع اليوم أن تحسم موضوعا حيويا.

حظك اليوم برج الدلو 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك، وقد تجمعك أوقات حلوة بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا، وعليك أن تتعلم الصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.