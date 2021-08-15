حظك اليوم برج الحوت الأحد 15-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد مولود برج الحوت من الشخصيات القيادية بطبيعتها، لكنهم يفضلون الراحة، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يمنحك فرص أفضل لتحقيق مكاسب ونجاحات.. يتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.