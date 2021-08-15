رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأحد 15-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:11 ص | الأحد 15 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يعد مولود برج الحوت من الشخصيات القيادية بطبيعتها، لكنهم يفضلون الراحة، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يمنحك فرص أفضل لتحقيق مكاسب ونجاحات.. يتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 9-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا