حظك اليوم برج العقرب الأحد 15-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتميز بكونه شخصية غيورة بشكل كبير على الأشخاص المقربين منه، كما أنه صريح في حديثه مع الآخرين ودائما ما يوجه الانتقادات لهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تنطلق اليوم بثقة وتصل لما تريد، وتعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في برجك يعدك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.