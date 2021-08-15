حظك اليوم برج القوس الأحد 15-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بحبه الدائم للسفر والتنقل من مكان لمكان آخر، كما أنه يتجنب أن يعيش حياه روتينية، وتقدم «الوطن»، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وتتعامل بهدوء ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وتجنب الزهو.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.