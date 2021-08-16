حظك اليوم برج السرطان الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:06 ص | الإثنين 16 أغسطس 2021
برج السرطان
مولود برج السرطان قادر على مشاركة عواطفه مع الآخرين والتعاطف معهم، وتقديم الحب والحنان لهم، كما أنه يعشق العائلة ويقدسها، ولا يرفض النزهات مع الأشخاص المقربين والأصدقاء الذين يثق بهم.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج السرطان 16-8-2021 على الصعيد المهني
القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.
حظك اليوم برج السرطان 16-8-2021 على الصعيد العاطفي
عطارد والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك إشراقة ودفئا وقدرة على اجتذاب الأحباب.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.