صاحبة المركز الرابع بالثانوية الأزهرية: صلاة الفجر سبب تفوقي

فرحة عارمة شهدتها قرية «حصة شبشير» بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بعد حصول الطالبة دعاء أحمد حسن الشناوي على المركز الرابع مكرر في الثانوية الأزهرية، على مستوى الجمهورية «القسم الأدبي» بمجموع 98.57%، حيث عمت منزلها الزغاريد، وتسابق الجيران والأهل على تهنئة أسرتها.

أوائل الثانوية الأزهرية.. صاحبة المركز الرابع: عملت بالخبر من المؤتمر

وأكدت «دعاء» أنها علمت بحصولها على المركز الرابع من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشيخة الأزهر، مضيفة أنها تلقت الخبر بدهشة وسعادة كبيرة جعلتها تبكي من شدة الفرح، مما كان له أشد الأثر، وأدخل السعادة والفرح والسرور على جميع أفراد الأسرة.

وأضافت ابنة محافظة الغربية أنها من حفظة القرآن الكريم، وكانت مواظبة على أداء الصلوات الخمس في موعدها، وسر تفوقها صلاة الفجر، وأنها كانت تذاكر من 6 إلى 8 ساعات، كما أنها كانت تتلقى دروسًا خصوصية في جميع المواد، نظرا لظروف عدم الحضور في المعهد بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

أوائل الثانوية الأزهرية.. الأب أستاذ جامعي والأبناء طلاب بالأزهر

وأكد الدكتور أحمد الشناوي، والد الطالبة أن لدية 5 أبناء، جميعهم من حفظة القرآن الكريم ويدرسون في الأزهر الشريف، حيث أكد أنه يفخر بحصول ابنته على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، مشددًا على حرصها علي تلقي العلم وتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية «الدراسات الإسلامية، قسم الترجمة الفورية».