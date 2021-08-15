بتكلفة إجمالية 425 مليار جنيه.. الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة

بذلت الدولة جهودا عدة، لمجابهة مشكلة العشوائيات، التي تُعد واحدة من أكثر المشكلات التي تقف عائقا أمام التنمية والتطوير، وتقدم المجتمع، لذا اتجهت الدولة لوضع خطة محكمة، للقضاء على الإسكان العشوائي وغير المخطط، وتوفير سكن آخر ملائم آدمي، بهدف توفير السكن الكريم لجميع المواطنين، كواحد من أهم حقوق الإنسان التى يجب توفيرها للجميع.

ووفقا لرئيس الحكومة، بلغت إجمالي تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها والمخططة لتطوير العشوائيات، خلال 7 سنوات، منذ عام 2015 وحتى عام 2021، حوالى 425 مليار جنيه.

وبلغت تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة، بإجمالي 357 منطقة، حوالي 63 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة المناطق غير المخططة، بمساحة إجمالية 152 ألف فدان، قرآبة 318 مليار جنيه، أما تكلفة تطوير الأسواق العشوائية، وعددهم 1105 سوق، بلغت حوالى 44 مليار جنيه.

تطوير المناطق غير الآمنة

كشفت التقارير والإحصائيات التى نفذتها الدولة، بأن هناك أكثر من مليون مواطن يعيشون بمناطق غير آمنة، داخل عدد 25 محافطة، بإجمالى 357 منطقة، بحوالى 246 ألف أسرة، أى 1.2 مليون نسمة.

وتم الانتهاء من تطوير 90 % من المناطق غير الآمنة، بإجمالي 317 منطقة، حوالي 211 ألف وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تطوير 10 %، من المناطق غير الآمنة، بإجمالى 40 منطقة، حوالى 35 ألف وحدة سكنية.

وبلغ عدد المناطق غير الآمنة بالقاهرة، حوالى 54 منطقة، تضم 70 ألف وحدة سكنية.

مشروعات سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة

- مشروع الأسمرات «1،2»، والذي يضم 10980 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه.

- مشروع الأسمرات 3، والذى يضم 7298 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 1.9 مليار جنيه.

- مشروع المحروسة «1،2»، والذى يضم 4776 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 809 ملايين جنيه.

- مشروع أهالينا 1، والذي يضم 1096 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 640 مليون جنيه.

- مشروع روضة السيدة، والذي يضم 816 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 330 مليون جنيه.

- مشروع مثلث ماسبيرو، والذي يضم 918 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه.

- مشروع حدائق أكتوبر، والذى يضم 2432 وحدة سكنية «جارٍ التنفيذ».

- مشروع معا، والذي يضم 4416 وحدة سكنية، بتكلفة مليار جنيه «جارٍ التنفيذ».

- مشروع مدينة السلام، والذي يضم 4171 وحدة سكنية «جارٍ التنفيذ».

- مشروع زهور 15 مايو، والذى يضم 1008 وحدات سكنية «جارٍ التنفيذ».

- مشروع أرض الخيالة، والذي يضم 2268 وحدة سكنية «جارٍ التنفيذ».