صندوق العشوائيات: انتهاء تطوير 100% من المناطق غير الآمنة بنهاية 2021

قال إيهاب حنفي المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق والدولة يعملان الآن، على تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لأن تلك المناطق تمثل خطورة على حياة المواطن المصري الذي يسكن بها، لافتا إلى أن تلك المناطق العشوائية غير الآمنة، تمثل 1% من العمران، موضحا أن الدولة بها 357 منطقة عشوائية، وحتى الآن، جرى تطوير 312 منطقة، وتتبقى 45 منطقة فقط، نعمل عليها حاليا، ومن المخطط أن تنتهي أعمال التطوير بتلك المناطق بنهاية 2021.

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة extra news، أنه بعد الأنتهاء من العمل على تلك المناطق غير الأمنة، ستستهدف الدولة المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، وفقا لخطة عمل متوسطة وطويلة المدى، مؤكدا أن الدولة تخطط للانتهاء من تطوير تلك المناطق والأسواق، بحلول عام 2030.

وأوضح المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، أن ملف تطوير العشوائيات، يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين جميع مؤسسات الدولة لنجاح التعامل مع قضية تطوير العشوائيات.

وأردف أن صندوق تطوير العشوائيات، جرى إنشاؤه بعد سقوط صخرة الدويقة في عام 2008، مشيرا إلى أن منذ تاريخ إنشاء الصندوق وحتى عام 2014، كل ما صرف وأنفق على تطوير العشوائيات كان 652 مليون جنيه، في حين أنفق من عام 2014، وحتى الآن، حوالي 29 مليار جنيه، وأن حجم الإنفاق خلال الست سنوات الأخيرة، على ملف تطوير العشوائيات، يوضح بشكل قاطع مدى اهتمام القيادة السياسية بذلك الملف.

وأكد أن الدولة تهتم أيضا بتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية بين كل مواطنيها، وهو ما يظهر بشكل واضح، في توفير الدولة لوحدات سكنية على مستوى راق جدا للمواطنين، متكاملة المرافق والخدمات، وفي نفس الوقت تحافظ على النواحي البيئية.