مستشار الرئيس: لم نرصد ظهور أي متحور لكورونا في مصر حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية، إن الوضع الوبائي في مصر بخصوص فيروس كورونا يشهد زيادة قليلة في عدد الحالات المصابة يوميا بالمقارنة بما كان يحدث قبل عيد الأضحى، مضيفا أن أعداد المصابين اليومي يتراوح نحو الزيادة ما بين 10 لـ15 حالة يوميا، ولكن معظم الحالات بسيطة ومتوسطة، وتصيب كل الأعمار، مشددا على أنه لا يوجد حالات كثيرة تحتاج لدخول العناية المركزة، «الوضع الوبائي في مصر مستقر».

تاج الدين: الوضع الوبائي مستقر ونتعشم باستمرار الحذر

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أنه وبالنسبة للتحورات الجديدة لفيروس كورونا فلم يتم رصد حتى الآن تحور لكورونا بشكل رسمي أو معملي، بالرغم من أنها تنتشر على مستوى العالم كله، «إحنا بنتابع الوضع الوبائي عن كثب، وحتى الآن الوضع ما زال مستقرا، ونتعشم أن يستمر هذا مع الحذر والحرص واتباع الإجراءات الوقائية».

تاج الدين: حتى الآن أعداد مصابي فيروس كورونا قليلة وزيادة طفيفة في الأعداد

وأوضح أن بدء الموجة الرابعة حتى الآن لا يستطيع أحد الجزم بها، بينما يوجد حاليا زيادة بسيطة في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، «هنقدر نقول إحنا دخلنا موجة رابعة ولا لأ لما تتزايد الأعداد بشكل مستمر، ولكن حتى اللحظة هناك زيادة بسيطة في الأعداد».

وأكد أنه وبالنسبة للقاح فيروس كورونا، فإن القيادة السياسية المصرية إحدى الدول القليلة التي نجحت في تنويع مصادر الحصول على اللقاح من مختلف المؤسسات العالمية المختصة بذلك، حيث دائما ما تسعى الحكومة المصرية وبشدة لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاح كورونا لتطعيم المواطنين به.

وتابع: «إحنا بنوفر لقاحات من مختلف المصادر سواء الصينية أو الأمريكية أو الروسية أو الاتحاد الأوروبي أو الكوفاكس أو الاتحاد الأفريقي، ودعينا الناس في الأول للحصول على اللقاح، وكل ما كمية بتيجي لمصر كل ما الأماكن المخصصة لتلقيح المواطنين بيتوافر لديها اللقاحات وبنقوم بتلقيح الفئات الأولى بالتلقيح».