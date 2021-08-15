الصحة تكشف المحافظات الأكثر إصابة بكورونا الأيام الماضية: الإسكندرية في الصدارة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، المحافظات التي شهدت زيادة في أعداد الإصابات بسبب فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موضحًا أنَّ الفترة الماضية حدث بها زيادة تصل الى 25%، مشيرًا الى أنَّ المحافظات التي تمّ رصد زيادة بالإصابات بها هيالإسكندرية والقاهرة والجيزة، لافتًا الى الزيادة هى زيادة طفيفة ولكن الاستمرار فيها تدعو للقلق خاصة مع اقتراب الدخول فى الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الصحة توضح أهمية اللقاحات فى مواجهة تحورات كورونا

وأكّد المصدر، لـ«االوطن»، أهمية اتباع الإجراءات الإحترازية والتطعيمات، لافتًا إلى أن لقاح كورونا يحمي بشكل كبير من تحورات الفيروس، لافتًا الى توقعات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بحدوث تحورات خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا لذلك يجب الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي وتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبًا لأي موجة مرتقب الدخول فيها.

وتابع المصدر، أنَّ أعراض فيروس كورونا لم تتغير حتى الآن، ولكن الذي تغير هو شكل أعراض الفيروس بشكل عام، لافتًا إلى أنَّ ارتفاع درجة الحرارة بدأ يطول، وكذلك الكحة وآلام البطن.

وعن حقيقة وجود متحوّر دلتا بلس في مصر، نفى المصدر، وجود أي تحوّرات، مشيرًا إلى وجود فريق بحثي داخل مستشفيات العزل متخصص باجراء تحليلات جينية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي خاصة بعد إعلان الوزارة خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233881 حتى اليوم ليصل نسب التعافي 81%.