تاج الدين: المطعمون ضد كورونا قد يحتاجون جرعة منشطة أو إعادة تلقيح بعد 9 أشهر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، تعليقًا على حقن المصريين بجرعة ثالثة من لقاح كورونا، إن التطعيمات المتوفرة حتى الآن تعطي مناعة ضد فيروس كورونا لمدة عام، ولكن الناس قد تحتاج إلى جرعة منشطة أو إعادة تطعيم بعد 9 أشهر إذا لزم الأمر.

اللجنة تتابع بدقة كل المستجدات

وأضاف «تاج الدين»، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتابع بدقة كل التطورات بدقة شديدة، وإذا كان هناك أي مستجدات سوف تعلن عنها.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن هناك موجة رابعة مقبلة، موضحا أن مصر مرت بثلاث موجات في وقت سابق، معقبا: «ربنا كان ساترها معانا دايما، والتعامل المصري مع الأزمة وتداعياتها، كان رائعًا ومثاليًا، ومؤسسات الدولة قوية، وهناك دعم رئاسي بلا حدود، ونتمنى أن تكون أقل من اللي قبلها ولا يكون هناك تداعيات أكثر من الموجات الثلاثة السابقة».

الخط الدفاعي الأول ضد كورونا

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، على أن الفقه الوقائي والاحترازي من هذا الفيروس يعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، لأن الوقاية مهمة جدًا، والالتزام بالمعايير الوقائية يعرف أنه مرض خطير وشديد، ويؤدي إلى مضاعفات كبيرة، لافتًا إلى أن الدولة تدفع بأكبر عدد من اللقاحات لتطعيم المواطنين، ويجب الحصول عليه أيضًا.

وأشار إلى أن تحديد موعد الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، ليس له حسابات أكيدة، لكنه يتماشى مع المظاهر الإكلينيكية التي تتم مع الفيروسات في زمن الأوبئة، وأيضا المقارنة مع الموجات في كثير من دول العالم، ومصر مرت بـ3 موجات والمرض لم يختف في أي لحظة، وهو موجود في كل دول العالم، وطالما الوباء موجود، فإنه ينتشر في موجات بينها فترة زمنية تنخفض فيها الأعداد، ثم تصعد خلال فترة أخرى، ثم تتناقص تدريجيًا.