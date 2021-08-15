هل يمكن تطعيم الحوامل بلقاح جونسون قبل السفر خارج مصر؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الحوامل لا يسمح لهن بالتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية لم تصرح باستخدام أي نوع من أنواع اللقاحات المتوافرة للسيدات الحوامل، حتى لقاح «جونسون أند جونسون».

أنواع لقاحات كورونا في مصر

وتابع «عبدالفتاح»: مراكز تلقي لقاح كورونا الخاصة بالمسافرين تتوافر فيها كل أنواع اللقاحات «أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، سينوفاك، سينوفارم، سبوتنك»، وعلى المواطنين سرعة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنوع اللقاحات لتسهيل سفر المواطنين إلى الخارج، خاصة الدول التي وضعت مجموعة من الإجراءات الصارمة لدخولها.

الصحة تؤكد: جميع لقاحات كورونا آمنة

وأشار رئيس الإدراة المركزية لشؤون الطب الوقائي، إلى أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو القلق، مؤكدا أن جميع اللقاحات مجانية، وفيما يتعلق بالرسوم التي يجري دفعها فهي رسوم إدارية لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، لافتة إلى أن هذه الشهادات لن يجر الحصول عليها إلا بعد أخذ اللقاح، ولا يمكن تزويرها.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، إلى وجود ارتفاع نسبي في أعداد إصابات كورونا، فسجلت وزارة الصحة والسكان، أمس 99 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما أشارت التقارير إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، بعد وصول عدد المتعافين في مصر إلى 233881 حتى اليوم.