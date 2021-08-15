كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي؟.. النهارده آخر فرصة

تستقبل شركة الخدمات التجارية، اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس، قراءات عداد الغاز أونلاين، حيث يمكن للمواطنين تسجيل القراءة أونلاين بداية من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، ما يعني أن اليوم هو الأخير لاستقبال تسجيل القراءة، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي أونلاين.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» لقرائها، كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي وخطوات دفع فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا أيضا، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة، وذلك ضمن خدماتها الإخبارية والمتنوعة في مجال الخدمات الحكومية، والتي تقدمها على مدار اليوم.

موعد تسجيل واستحقاق فاتورة عداد الغاز

وبحسب الموقع الرسمي لشركة الخدمات التجارية البترولية، إحدى شركات قطاع البترول، فإنه يمكن للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز أونلاين، بداية من يوم 1 إلى 15 من نفس الشهر، أما استحقاق دفع الفاتورة فيبدأ من يوم 6 وحتى نهاية الشهر.

كيفيه تسجيل قراءه عداد الغاز الطبيعي؟

وحتى يتمكن المواطن من تسجيل قراءة عداد الغاز يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل كالآتي:

الدخول على رابط شركة الخدمات البترولية، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

يتم اختيار خدمات الشركة، صم يتم اختيار ادخال قراءة الغاز.

الخطوة التالية هي الضغط على تسجيل قراءة عداد، ويجب اتباع الآتي:

اختيار المنطقة التابع لها العداد

ثم ادخال رقم المشترك، يمكن الحصول عليه من فاتورة الغاز السابقة، أو يمكن تحديد العمارة والبلوك والقطاع واليومية والشقة، وثم الضغط على اعرض.

سوف تظهر بيانات صاحب العداد والقراءات السابقة والحالية.

يمكن ادخال قراءة العداد أو رفع صورة لقراءة العداد بالموبايل.

طرق أخرى لإدخال قراءة عداد الغاز الطبيعي

وهناك عدة طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز تتمثل في الآتي:

- تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط).

- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS في أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).

- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من هنـــا.

- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.