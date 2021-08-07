موعد وطرق دفع فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي

يعرف الكثيرون أن موعد تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي يبدأ منذ الأول من كل شهر حتى منتصف الشهر، ولكن يتساءل الكثيرون عن موعد دفع قيمة فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمحلات.

وقالت شركة بتروتريد عبر موقع تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي أنه يتم تحصيل أو دفع قيمة فاتورة استهلاك الغاز منذ يوم 6 من كل شهر وحتى نهايته.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي بشركة بتروتريد

أوضحت الشركة طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي، التي تكون من خلال إحدى الطرق التالية:

1- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- عبر مكاتب البريد المصري.

4- تطبيق موبايل جوميا.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر.

تتوافر الكثير من طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، وتبدأ شركات الغاز الطبيعي وشركة بتروتريد اليوم الأحد، في تلقي طلبات تسجيل قراءات استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل إلكترونيا، والتي تستمر لمدة 15 يوما.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بـ«بتروتريد»:

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- تطبيق الموبايل الخاص بشركة بتروتريد.

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة «POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

4- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

5- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

6- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

7- يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر، ويعد هذا التطبيق أحدث طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ببتروتريد، بجانب العديد من الطرق الأخرى التي تقدمها الشركة وقطاع الغاز الطبيعي والشركات التابعة له.