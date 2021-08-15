شريهان تتضامن مع الشعب اللبناني بعد انفجار عكار: كان الله في عونكم

تضامنت الفنانة شريهان مع الشعب اللبناني بعد انفجار عكار، والذي سقط فيه العديد من الضحايا.

وكتبت شريهان عبر «تويتر» قائلة «وجع على بلدنا الثاني بيروت فاق كل الكلام.. كان الله في عونكم ومعكم، يا شعب الإرادة والكرامة والكرم، والحياة والفن والذوق الرفيع، أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيء غير إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن أمام ما حدثَ ولا يزال، وما حدثَ في عكار تفقد جميع الكلمات معناها».

وتابعت «لا أملك إلا الدعاء، للرحمن بالغيث الغيث للشعب اللبناني العظيم بجميع فئاته، وأن يرحم ربي شهداء حادث عكار الكارثي، وأن يشفي جميع المصابين».

وأضافت «جرح لبنان في قلوبنا كبير، والألم على مصابكم الأليم عظيم وكبير، ولكن الأمل في الشعب اللبناني أكبر وأعظم.. الأمل فيكم وفي إرادتكم ليس له حدود».

مسرحية كوكو شانيل لشريهان

عرض مؤخرا للفنانة شريهان على إحدى المنصات مسرحية «كوكو شانيل»، وتتناول قصة المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، التي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها جرى إرسالها إلى دار للأيتام.

«كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته كل من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل، ويقدم به 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد، وتم الانتهاء من تسجيلها في 2019.

وعاد الفنانة شريهان إلى المسرح منذ 3 سنوات، من خلال حفل كبير أعلنت فيه عن عودتها لتقديم 13 عرضا مع شركة «العدل جروب».