«بدران» يكشف طرق الوقاية من 252 مرضا: «ما تلبسوش خواتم وغوايش وساعات»

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري مناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن غسيل اليدين بشكل صحيح وجيد يقي جسم الإنسان من 252 مرضا، فالبعض يعتقد أن غسل اليدين أمر سهل للغاية، وبالتالي ترى أن أيديها نظيفة ولا تحتاج إلى غسيل أو تنظيف، «لأ.. غسيل الأيدي ده سهل ممتنع، الناس مش بتطبقه بشكل جيد، وإن طبقه البعض، فالكثيرون يطبقونه بشكل ليس صحيح».

هناك فشل عالمي في معركة كورونا.. والوضع في مصر جيد

وأضاف «بدران»، خلال حواره على شاشة «التليفزيون المصري»، مع الإعلامي عصمت سالم، أن هناك فشلا عالميا في معركة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لكن في الوقت ذاته الوضع في مصر جيد للغاية، بينما أشقاؤنا في كوكب الأرض الوضع لديهم حرج جدًا، إذ أصبح فيروس كورونا أشبه بحرب عالمية، كونه يحصد الكثير من الأرواح، ما يؤكد أن هناك خللا في المعلومة أو تطبيق المعلومة أو الجهل أو التجاهل من البعض.

مصر تستحق ميدالية ذهبية في حربها ضد كورونا

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن كل مليون شخص في مصر بينهم 2729 إصابة، و159 وفاة، وهذا أمر جيد للغاية مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدًا أن مصر تستحق ميدالية ذهبية في حربها ضد كورونا، مناشدًا كل أب وأم بتعليم أطفالهم كيفية غسيل الأيدي للوقاية من كل الفيروسات والأمراض التي تنتشر في الأوساط المجتمعية، وكذلك حتى يتم القضاء على تحورات كورونا بل ومنع ظهورها.

الطرق الصحيحة والسليمة لغسيل اليدين

وأوضح استشاري المناعة، أنه عند دخول الحمام لأي غرض، يجب على الشخص غسل يديه، ثم غسل الحنفية كون الحنفية ليست نظيفة ومن الممكن أن تحتوي على فيروسات، كما يجب وضع صابون في اليد أثناء الغسيل، ويفضل أن يكون صابونا سائلا، كون الصابون الصلب أحيًانا يتعرض للتلوث، موضحًا أنه يجب أن يغسل الشخص إصبعا إصبعا في يده، «لازم تفتح إيدك مش تقفلها وأنت بتغسل».

وأردف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يجب على الشخص غسل المناطق التي بين الأصابع، وبداية العُقل، وظهر الأيد، مناشدًا الجميع بخلع الخاتم أو الغويشة أو الساعات، « إزاي بعد ما توفى 4.4 مليون شخص حول العالم بسبب فيروس كورونا لسه فيه ناس بتلبس غوايش وخواتم وساعات، مينفعش»، مؤكدًا أن غسل الأيدي بطرق سليمة يقي الجسم من نزلات البرد والفيروسات.

بدران يكشف سبب انتشار الفيروسات في الشتاء أكثر من الصيف

وأوضح الدكتور مجدي بدران، سبب انتشار الفيروسات في الشتاء أكثر من الصيف، فذكر أن الفيروس به غشاء دهني، «في الشتاء الدهون دي تتجمد شوية، فتكون واقية للفيروس، الغشاء الدهني ده بيدخل جسمنا، فبيدوب بالحرارة وينتشر، عشان كده الفيروسات أكثر نشاطًا في الشتاء، لكن في الوقت ذاته هناك فيروسات أخرى تنشط في الصيف وقد تُسبب التهابات جلدية، أو صداع أو اسهالات والتهابات معوية».