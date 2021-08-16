حظك اليوم برج الجدي الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الجدي بقدرتهم على الحفاظ على هدوئهم في أكثر المواقف غضبًا او إحراجًا، مما يؤهلهم ليكونوا قادة وفي مناصب عليا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في منزل الصحة يطالبك بالاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الإدلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.