عماد الدين حسين: حريص على تدريب بناتي في الأهلي رغم زملكاويتي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إنه حريص على أن تدريب بناته على الكرة الطائرة والسلة بالنادي الأهلي، رغم أنه زملكاوي، لأن النادي الأهلي كنادٍ اجتماعي له كل التقدير، متابعا: «نهال ورقية عاوزين كتب وبيحبوا القراءة، نهال بترسم كتير، ومخلصة في عملها للي بترسمه، وهي مهمومة بالرسم، وسلمى بتقرأ كتير، رقية بتدرب في النادي الأهلي رغم إني زمالك، لإن الأهلي كنادي اجتماعي له كل التقدير».

نهال عماد: أخي مثل والدي يذاكر 10 ساعات

وقالت نهال عماد، خلال تقرير في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، إنها تحب والدها، وتراه يفعل الكثير من أجلهم، موضحة أن شقيقها إياد، يذاكر لفترات طويلة مثل والدها الذي كان يذاكر لمدة 10 ساعات، وترى أن أبيها على الشاشة، يكون مخيفا، لكن عندما تقترب منه، تراه شخص غير مخيف، فهو شخص عادي.

سلمى عماد: والدي لديه حس فكاهي

فيما قالت سلمى عماد، إنها تحب والدها بشدة، خاصة أنه لديه حس فكاهي، إنها تشبه والدها في الشكل، مواصلة: «مينفعش أخش المطبخ مع بابا، عشان بنحب نكون متحكمين في كل حاجة، وبنقف في زور بعض كتير، بس الموضوع ممتع».

رقية عماد تطلب خوخ من والدها

وقالت رقية عماد، إنها تحب والدها بشدة، مبينة أن علاقتها بوالدها جيدة، ولا توجد بينهما مشكلات كثيرة، موضحة أن والدها ينفعل في بعض الأحيان، لكن هذا عندما تفعل شيء خاطئ، مواصلة: «لو عملت حاجة غلط بياخد مني الموبايل ومش بيرضى يدهوني، ومينفعش أقوله هاته، بابا مشغول في البيت وفي الشغل، أنا بحبك أوي يا بابا، أنا عاوزاك تجيبلي خوخ».