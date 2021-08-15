وزير النقل: «السيسي قالي متستأذنش في خدمة أهالينا.. لو محتاج فلوس خد»

وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الكامل للوزارة وعلى اعتماداته المالية الفورية، لها مشيرًا إلى أنه بمجرد طلبه لأي شيء، فإن الرئيس يلبيه على الفور من أجل خدمة كل أبناء هذا الشعب.

وقال الوزير: «بمجرد ما أقوله يا فندم عاوزين نعمل كوبري في مكان ما، أو نفق، يقولي متستأذنش، طالما حاجة تهم الناس وتهم أهالينا أعمل فورًا، سواء كانت في مناطق غير مخططة أو مناطق مخططة ولكن بها كثافة عالية من السكان ومحتاجة نفق أو كوبري أو محور، أو شارع».

الوزير: أشعر بسعادة بالغة عند عرض أي مشروع على الرئيس السيسي

وأضاف «الوزير»، خلال افتتاح نفق سيارات، أسفل خط سكة حديد الصلب – التبين، بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان، عرضته قناة «TeN»، أن الرئيس السيسي، يقول له دائمًا «الفلوس عندك، ولو محتاج خد، أنا شخصيًا بشعر براحة سعيدة لما أجي أعرض حاجة على الرئيس، والتصديق بياخد أقل من دقيقة، وخاصة لما تكون حاجة تحدم أهالينا في المناطق زي ما بنقول الأكثر كثافة سكانية».

وزير النقل يُشيد بالشركة العامة لإنشاء الطرق

ووجه وزير النقل والمواصلات، الشكر والتقدير للشركة العامة لإنشاء الطرق، المنفذة للنفق، وهي شركة حكومية، تابعة لقطاع الاعمال وتتبع وزارة النقل والمواصلات، وهي ضمن الشركة القابضة للطرق والكباري، «دي شركة من 3 شركات كبار عندنا أوي، بنحافظ عليها، والشركة بدأت تتفاعل مع أسلوبنا والنهج اللي حطة الرئيس السيسي أن المشروعات كلها تبقى على طول أي بسرعة عالية وبتكلفة مالية أقل».