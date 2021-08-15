هنا الزاهد: أنا مش حامل ومش بفكر حاليا

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن حقيقة حملها، بعدما نشرت صورة لها مؤخرًا عبر موقع الصور «إنستجرام»، بدت من خلالها بوزن زائد، بينما ربطه البعض بأنها حامل.

ونفت هنا الزاهد خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، ما أثير عن حملها، موضحة أنها وقتما نشرت الصورة المثيرة لهذا النبأ، عدلتها على الفور، وأشارت إلى أن الصورة تنتمي لشخصية من شخصيات مسلسلها «حلوة الدنيا سكر».

وأضافت الزاهد أنها ليست حاملًا مشيرة إلى زيادة وزنها إلى 3 كيلو جرامات مما أدى لظهورها بهذا الشكل، موضحة أنها لا تفكر في الحمل خلال هذه الفترة على الإطلاق.

وقالت هنا: «وزني زاد 2-3 كيلو والناس افتكرت إني حامل وكان ظاهر وأنا ارتدي الفستان وجود كرش صغير».

هنا الزاهد تودع دلال عبد العزيز

كانت هنا الزاهد حرصت على المشاركة في وداع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز إلى مثواها الأخير ونشرت، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تخيلية لسمير غانم ودلال عبد العزيز، معلقة عليها بقولها: «أرجو قراءة الفاتحة على روحهما، وعلى أي حد من أحبائنا من اللي سبونا ومشيوا، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة».