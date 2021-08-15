خالد عكاشة: لقاء السيسي برئيس المخابرات الأمريكية تناول العديد من الملفات المهمة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس المخابرات الأمريكية، اليوم، كان أمرا شديد الأهمية، حيث إن الزيارة مهمة وتم فيها الحديث عن كل ومختلف قضايا المنطقة، وكذا القضايا الاستراتيجية التي من شأنها تحفظ التوازن في الإقليم.

عكاشة: اللقاء شهد بحث أهم القضايا العاجلة والملحة التي تهم الدولتين

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن اللقاء شهد نقاشا معمقا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ونظيره الأمريكي، وتم في اللقاء بحث أهم القضايا العاجلة والملحة التي تهم الدولتين، كان على رأسها مكافحة الإرهاب والجهود المصرية في حل القضية الفلسطينية.

عكاشة: مصر أكدت على مساندة الأشقاء في ليبيا قديما وحتى الآن

وأوضح أن الحديث حول القضية الفلسطينية ومحاولات مصر لتهدئة الأوضاع هناك كان أبرز ما تم تداوله في اللقاء،؛ لافتا إلى أنه وأيضا تم مناقشة الملف الليبي وإجراء انتخابات هناك في ديسمبر المقبل لهذا العام، «مصر أكدت على مساندة الأشقاء في ليبيا قديما وحتى الآن».

وأوضح أنه وبالنسبة لملف أفغانستان، فقد كان الملف محل نقاش بين الطرفين، خاصة وأن أحداث أفغانستان أحد الملفات المهمة التي تشغل بال العالم بأسره، وحتى يكون هناك انتقال سياسي وسلمي وأمن بأفغانستان، «خلال السنوات الماضية رأينا خطوات ثابتة لانخراط السياسية المصرية في الشأن الدولي بشكل كبير، خاصة بعد رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وهي اللجنة العليا التي تقيم حالات الإرهاب على مستوى الدول وكل المشكلات المهددة للأمن».

وأكد أن مصر أثبتت في تلك اللجنة فعالية كبرى ونقل للخبرات كبير، حتى وطدت عدد من دول العالم علاقاتها مع مصر للاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، وبدأ العالم كله ينظر للرئيس السيسي والدور المصري بشكل مختلف تماما عما كان ينظر له من قبل، «مصر نجحت في مكافحة الإرهاب ومعادلة التوازن في الإقليم كله».

أما فيما يخص الشأن الأفريقي، فقد أردف: «مصر والرئيس السيسي بياخدوا أفريقيا كلها لمنطقة جديدة تماما، وبدأت كثير من الدول التركيز على زيارة القاهرة، وكمان مصر بقت إحدى التحركات الأساسية للسياسة الأمريكية الخارجية».