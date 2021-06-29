«فودة»: الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مقصد العائلة المقدسة قريبا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن منطقة كورنيش طور كانت مهملة تماما، لكن جرى توسعة الطريق وتطويره، موضحًا: «نفذنا كورنيش، المكان كان تراب وأي حد كان بيرمي فيه حجارة، لكن المرحلة الأولى من أعمال التطوير بدأت مع مشروع ممشى أهل مصر وميدان النصر».

وأضاف فودة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، أن مقصد العائلة ضعف المنطقة 306، لافتًا إلى أنها تقدم عددا كبيرا من الخدمات مثل المسرح، وسنطور مسرح الطور الذي لم يشهد أي أعمال تطوير منذ 10 سنوات، واتصلنا بوزيرة الثقافة وستعمل على تطويره عام 2021-2022، كما دشننا مسرح بشاشة عملاقة ويمكن للأهالي متابعة مباريات كرة القدم وغيرها»، مؤكدًا تقديمه 10 دراجات بخارية مجانا لذوي الهمم، تبلغ تكلفة الواحدة منها 24 ألف جنيه.

وتابع أن مقصد العائلة المقدسة يحتوي على 16 محلًا، وبعض ألعاب الأطفال ومحلات أكل وتراكات للعجل و10 جداريات، مردفًا: «خلصنا المرحلة الأولى والآن نحن في نهاية المرحلة الثانية، يتبقى فقط الشارع المؤدي لحمام موسى .. الناس كانت بتنام الساعة 9، لكن دلوقتي بقوا عايشين حياتهم، خرجنا الناس وعملنا لهم متنفس ومتنفسين و3، وبقى عندنا ممشى أهل مصر وشاطئ فيروز».

وأردف: «الطور في عنينا بقالها سنتين، ولسه في حاجات هتتفتح، لسه في طريق حمام موسى وهو طريق بكورنيش طوله حوالي 2.5 كم، وممكن الناس تمشي من مقصد العائلة المقدسة لحمام موسى سيرا على الأقدام».

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن مدخل الطور شهد إنشاء حديقة خضراء مساحتها 2 كم: «الطور كبرت جدا، وعشان جدا أنا بطالب إني أعمل كوبري يوصل بين الطور الشرقية والطور الغربية، وبفكر أعمل محلات سمك كبيرة على الكورنيش».