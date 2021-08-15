الثالثة على الثانوية الأزهرية: كان نفسي توأمي يطلع من الأوائل معايا

عبرت عبير عادل منصور منصور، الحاصلة على المركز الثالث في الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، من معهد «عزبة عمرو»، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عن فرحتها بنجاحها، مؤكدة أن تفوقها كان بسبب التزامها بأداء الصلوات وتشجيع والديها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يكون توأمها «طارق» من الأوائل أيضًا، إلا أنه نجح بمجموع كبير كذلك.

وقالت الطالبة إنه جرى إبلاغ والدها من المنطقة الأزهرية، حيث يعمل والدها إداريًا بمعهد «مطوبس» الأزهري، مضيفة أنها كانت تذاكر نحو 10 ساعات يوميًا، وتتمنى أن تلتحق بكلية الإعلام، مشيرة إلى أن حفظها للقرآن أيضا كان سببًا في تفوقها: «كنت متوقعة أكون من الأوائل، حليت كويس وكنت براجع وقلت هطلع من أوائل الجمهورية والحمد لله ربنا أكرمني».

عبير: التزامي وحفظ القرآن ودعوات والدي ودعمهم لنا هم سبب تفوقي

وأضافت الطالبة: «كنت باخد دروس لكن التزامي وحفظ القرآن ودعوات والدي ودعمهم لنا هم سبب تفوقي، ونفسي أكون مذيعة، علشان كدة هلتحق بكلية الإعلام، عاوزة أبقى صوت لكل المواطنين وأخدم بلدي على قد ما أقدر، ونفسي أكلم شيخ الأزهر».

بينما عبر والدها عن سعادته، مشيرًا إلى أن أبناءه جميعًا في الأزهر، «محمد» بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر، و«طارق» توأم «عبير» ونجح بدون ترتيب: «أنا مكنتش متخيل بس كان عندي يقين أن ربنا مش هيخذلها بفضل التزامها ومذاكرتها، كنا مهيأين الجو ليها ولطارق للمذاكرة بشكل كويس، والحمدلله ربنا أكرمنا في عبير وحلمها الالتحاق بكلية الإعلام، وأول ما عرفت سجدت شكرا لله».

وأعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، قبل قليل، كما أعلن أسماء الأوائل أمس وهنأهم، وكان اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، هنأ عبير منصور منصور ، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري ، والتي حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية بمجموع 622 درجة بنسبة 98.73%.