السيسي يستمع لشهادات سكان «العشوائيات سابقا» بعد نقلهم لسكنهم الجديد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا من داخل الوحدات السكنية الجديدة، وشهادات لأهالينا سكان «العشوائيات سابقًا» بعد نقلهم لوحداتهم الجديدة، وذلك خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر.

وقالت إحدى المستفيدات من الوحدات الجديدة «كنت ساكنة في عزبة كلها حشرات وبيوت وحشة والجو كان برد علينا والمطر كان بيمطر علينا وكنا بنتبهدل»، وقالت أخرى: «كنا نبقى قاعدين والعقارب حوالينا، وكنا قاعدين فوق بعضنا ومفيش باب على الحمام»، وقالت أخرى «كنت قاعدة في عشة في بيت أبويا».