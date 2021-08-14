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السيسي يستمع لشهادات سكان «العشوائيات سابقا» بعد نقلهم لسكنهم الجديد

كتب:

نرمين عفيفي
10:45 ص | السبت 14 أغسطس 2021
لقطة من الفيلم التسجيلي

لقطة من الفيلم التسجيلي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا من داخل الوحدات السكنية الجديدة، وشهادات لأهالينا سكان «العشوائيات سابقًا» بعد نقلهم لوحداتهم الجديدة، وذلك خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر.

وقالت إحدى المستفيدات من الوحدات الجديدة «كنت ساكنة في عزبة كلها حشرات وبيوت وحشة والجو كان برد علينا والمطر كان بيمطر علينا وكنا بنتبهدل»، وقالت أخرى: «كنا نبقى قاعدين والعقارب حوالينا، وكنا قاعدين فوق بعضنا ومفيش باب على الحمام»، وقالت أخرى «كنت قاعدة في عشة في بيت أبويا».

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