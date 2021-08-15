حلمي عبدالباقي يروي باكيا موقفا إنسانيا لـ«العوضي»: عمري ما هنساه

روى الفنان حلمي عبدالباقي، موقفا إنسانيا للنجم أحمد العوضي، بعد إسهامه في علاج أحد أصدقائه من فرقته الموسيقية داخل أحد المستشفيات، وذلك بعد صراع الأخير مع مرض السرطان، الذي أودى بحياته قبل عدة أشهر.

تفاصيل الموقف الإنساني للفنان أحمد العوضي

وقال عبدالباقي في ندوة «الوطن»، إن صديقه كان يعاني من مرض السرطان، «ومكنش عارف يروح لدكاترة علشان خاطر مصاريف العلاج كانت غالية»، مضيفا أن العوضي علم بتفاصيل حالته، رغم عدم وجود سابق معرفة بينهما، ونجح في إدخاله إلى أحد المستشفيات دون أن يُحمله مليماً واحداً، بحسب قوله.

ودخل عبدالباقي في نوبة بكاء شديدة من فرط تأثره بموقف العوضي تجاه صديقه، قائلاً: «عمري ما هنسي العوضي، ولا اللي عمله مع صديقي، أنا عمري ما شوفته قبل كدة، بس لقيته جدع وابن بلد، ولما عرفت بالأزمة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، دعوت لها بالشفاء».

وفي سياق آخر، أعرب حلمي عبدالباقي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن أغنيته الجديدة «بعتذرلك»، التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وتجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ750 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها، وهي من كلمات إبراهيم محمد، ألحان إسلام عاطف، توزيع المايسترو أسامة سعيد.

كلمات أغنية «بعتذرلك» لحلمي عبدالباقي

وتقول كلمات الأغنية:

بعتذرلك إنى سيبتك بعد ماتعلقت بيا

بعترفلك كنتى مكسب واتقلب بخسارة ليا

كنتى ونسى في عز سهرى

كنتى واقفة سنين في ضهرى

مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا.