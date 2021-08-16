عمرو محفوظ: «مستقبلنا رقمي» تستهدف تدريب 100 ألف شاب على مهارات العمل

قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات، إن مبادرة «مستقبلنا رقمي» تم إطلاقها منذ حوالي عام، موضحا أن الهدف منها تدريب حوالي 100 ألف شاب على مهارات العمل الحر، على مستوى 3 محاور، في مقدمتهم التسويق الرقمي، كاشفا أن أهم ما يميز هذا المحور بالأخص، أن التدريب عليه ليس حكرا على طلبة أو خريجي تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «محفوظ»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة extra news، اليوم الأحد، أن هذا المحور شهد التحاق خريجين من مختلف التخصصات منذ بداية عمل المبادرة، موضحا أن لهذا السبب هو محور التسويق الرقمي الأكثر استقبالا للمتدربين حتى الآن.

المحور الثاني يخض تطوير المنصات

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات، إلى أن المحور الثاني من محاور تدريب المبادرة يخص مسألة تطوير المنصات، موضحا أنه محور تقني بالدرجة الأولى، ولهذا فأن أغلب المنضمين لتدريبه من خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات.

المحور الثالث يخص تحليل البيانات

ولفت إلى أن المحور الثالث يخص تدريب على أمور تحليل البيانات، موضحا أن هذا المحور يعتبر الأساس في عمل الذكاء الاصطناعي، ومشيرا إلى أن هذا المحور أيضا يعد أحد المحاور التقنية الموجهة لخريجي وطلبة كليات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات.

وألمح أنه ليس هناك حد أقصى للسن المتقدم للتدريب على أي من هذه المحاور الثلاثة المختلفة، لكنه نبه أن سنه لا يجب أن يقل عن 18 سنة، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في أن يلتحق بتدريب هذه المبادرة كل الفئات تقريبا سواء طلبة الجامعات أو الخريجين أو حتى من يعملون بوظائف بالفعل، ويحبون الاستثمار بأنفسهم وتوسيع مداركهم وزيادة المهارات التي يتقنونها، مما قد يساعدهم في إيجاد مصدر دخل إضافي أو أن يغيروا من وظيفتهم الحالية إلى وظيفة أفضل.