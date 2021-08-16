أحمد سعد يروج لأغنية فيلم «200 جنيه».. فيديو

روج المطرب أحمد سعد، عبر حسابه على «انستجرام»، لأغنيته الجديدة داخل فيلم «200 جنيه»، حيث نشر مقطعا من الأغنية الدعائية للفيلم، وعلق قائلًا: «استنوا أغنيتي الجديدة 200 جنيه.. من فيلم 200 جنيه بكرة الساعة 6 مساءً».

جدير بالذكر أن أحمد سعد، حقق نجاحا جماهيريا كبيرا مؤخرا من خلال أغنية «الملوك»، حيث تخطت نسب مشاهدتها علي «يويتوب» حاجز الـ 25 مليون مشاهدة وتقول كلمات الأغنية:

(أنا مش شايف فيكم حد

أنتم عيال عايشين على الحك

كل الناس عارفكوا على القد

كل الناس عارفة انى غشيم

عمرى فى يوم ما احتاجت لحد

مش تفخيم والله بجد

واقف وسط الكل اسد

متربتش انى ابقى لئيم

فالتنفيذ عندى الصواريخ

أنا عناب ياسطى المريخ

وسط حروبى بضرب بوازيك

وسط بلادى بكتبلى تاريخ

حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة

عيشنا بساطه هتنجح

لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد

أنا أساند نفسى

أرقام بترن بتزن على التليفون

حبونى لما وصلت اتلونوا 100 لون

كورتك تيجي عارضة

كورتي بتيجى جوون

سكوت سكوت سكوت سكوت

جت الملوك ملوك ملوك ملوك

مفيش هروب هروب هروب

من الأسود من الأسود

احنا مش بنبيع كلام

احنا ناس دوغرى و تمام

مش شاغلنا مين اللى قال

الحقود ملهوش مكان

تنكشنى تشوف جنان

وتتلم الجيران

ربك أداني حكمة في اللسان

اكلكم بالكلام يانج

زوكش جى من السلام

أخوك ملهوش أمان).