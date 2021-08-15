عاجل.. مصدر أمني يوضح حقيقة إطلاق قنابل غاز على حفل عمرو دياب

نفى مصدر أمني، صحة ما جرى تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية، قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب، بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

وأقام المطرب عمرو دياب، حفلا غنائيا، بحضور الآف المعجبين من الجمهور، وبدأه بأغنيته «يا أنا يا لأ»، ثم أتبعها بأغنيته «دا لو اتساب».

شروط دخول حفل عمرو دياب

واشترط منظمو الحفل على الحضور عدة شروط، كان من بينها، الدخول بالتذاكر فقط، فضلا عن عدم مسؤولية الشركة عن المتعلقات الشخصية حال فقدها، مع ضرورة تفتيش الأغراض الشخصية قبل الدخول، ومنع دخول من هم دون العاشرة، ومنع حمل أو دخول المواد المشتعلة مثل الألعاب النارية والشماريخ أو الأسلحة أو الأداوت بأنواعها أو المخدرات أو المشروبات الكحولية أو الأعلام أو البانرز والليزر، كما تم حظر دخولو الشخص حال خروجه من الحفل.

كما اشترط منظمو الحفل عدم دخول المأكولات والمشروبات، فضلا عن تسجيل الحفل بالفيديو، وهو ما يعني موافقة أي من الجمهور الظهور في وسائل الإعلام.