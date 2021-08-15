سيارات وشقق بأسعار مخفضة وتقسيط لـ 5 مهن: منها الأطباء والمعلمين

خدمات عديدة تقدمها عدد من النقابات المهنية بهدف التيسير على أعضائها الحصول على مزايا مثل السيارات والشقق، واتبعت الكثير من النقابات نظام تقديم الخدمات لأعضائها وتوقيع البروتوكولات المختلفة، ومن بين هذه النقابات المهندسين والأطباء والمعلمين والمحامين والتمريض.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية خدمات سيارات بأسعار مخفضة وشقق تقدمها النقابات لـ 5 مهن، بأسعار مخفضة ومزايا أخرى عند الدفع والتقسيط.

سيارات وشقق نقابة المهندسين

نقابة المهندسين من النقابات المهنية التي قدمت ولا تزال تقدم سيارات وشقق لأعضائها، فقد حددت 10 شروط للاستفادة من معرض السيارات من بينها 3 من أنظمة التقسيط 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات يمكن الاطلاع عليها من هنــا.

وحددت نقابة المهندسين، أنَّ قيمة ملف معرض، والذي يباع في مبنى النقابة العامة بقيمة 300 جنيه للملف شاملة مصاريف الاستعلام.

كما خصصت النقابة وحدات سكنية لأعضائها، في وقت سابق، وتم تسكينها بالكامل، إلا أنه سيتواجد العديد من الوحدات السكنية بعد مرور 3 أشهر من الآن، وستتنوع مساحات الوحدات السكنية وأسعارها لتناسب أكثر من فئة، وسيتم طرحها بالتقسيط بأنظمة سداد سهلة الدفع، وذلك حسب مصادر بالنقابة.

سيارات وشقق نقابة الأطباء

تقدم نقابة الأطباء البشريين، مميزات عديدة لأعضائها، حيث أعلنت عن تمويل سيارات بالتقسيط وذلك بحد أقصى 200 ألف جنيه، وبفائدة 8% سنوياً فقط، على أن يتم السداد خلال مده أقصاها 5 سنوات.

ويمكن تحديد الشروط التي وضعتها نقابة الأطباء إلى 4 محاور للاستفادة من هذا العرض، تستعرضها «الوطن» فيما يلي:

- التمويل بحد أقصى 200 ألف جنيه من قيمة السيارة التي يختارها الطبيب حسب رغبته.

- يسدد الطبيب للنقابة نسبة 20% على الأقل من قيمة السيارة كمقدم، ويتم تقسيط الباقي لمدة 5 سنوات بنسبة 8% سنويًا.

- رسوم سحب الملف من النقابة العامة 200 جنيه.

- النقابة منحت الطبيب مهلة أسبوعين فقط لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة، ويمكن لأعضاء النقابة التواصل مع قسم القروض بالنقابة، على أرقام: 01029995169، 01149880494.

وعن شقق نقابة الأطباء 2021، فقد كشف مصدر بالنقابة، أن هناك أكثر من 60 وحدة سكنية متوفرة لأعضاء نقابة الأطباء في الوقت الحالي وذلك من أصل 500 شقة، موضحا أن تسليم الشقق يكون بخصوصات خاصة للأطباء وتسليم فوري في منطقة حدائق أكتوبر، مشيرا إلى أنه هناك خصم 20 %، على شقق النقابة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن مساحات الشقق المتوفرة في الوقت الحالي 85، و160، و170م، بنظم سداد مختلفة تناسب الأطباء وتبدأ من 10% مقدم وتمتد لفترات سداد متنوعة لجميع الوحدات السكنية.

عروض سيارات المعلمين والمحامين

يستطيع المعلمين والمحامين الحصول على سيارة من خلال مزايا تم توفيرها لهم من خلال عدد من البنوك، ومن بين عروض شراء سيارة بالتقسيط، عرض بنك ناصر الاجتماعي للحصول على قرض سيارة بدون مقدم وبدون حظر بيع، بفترة سداد لقيمة القرض تصل إلى 120 شهرا، بعائد يصل إلى 8.5 %، وتضمن العرض 13 بندا شملت الشروط والأوراق المطلوبة لشراء سيارة بالتقسط وهي كالتالي:

- ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا.

- عرض سعر السيارة أو محل الشراء.

- يمنح البنك قرض السيارة للعميل بدون مقدم.

- فترة سداد أقساط تصل إلى 120 شهرًا.

- عائد يصل إلى 8.5% من قيمة القرض.

- طلب الحصول على التمويل.

- عرض بيان لسعر السيارة المطلوب شراءها.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- مفردات مرتب أو معاش أو بيان بحصة العميل وريث المعاش.

- يجب توافر بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة في حالة وجود ضامن.

- إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

- إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمه.

- إيصال مرافق حديث بإسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

شقق نقابة التمريض 2021

كشف مصدر بنقابة التمريض، أن الوحدات التي طرحتها نقابة التمريض في وقت سابق نفذت، مؤكدا أن النقابة ستسعى للحصول على وحدات سكنية لأعضائها من خلال تقديم طلب لوزارة الإسكان، وعند الحصول على الموافقة، سيتم الإعلان عن الشروط، وكيفية ملء الاستمارة الخاصة بالإسكان في النقابة.