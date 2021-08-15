الأمن يكشف حقيقة واقعة تحرش شاب بفتاة في القاهرة: نشرها مهندس

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، حقيقة واقعة تحرش شاب بفتاة ونشر صورة لأحد الحسابات بدعوى أنه مرتكب واقعة التحرش، فضلا عن زعم ناشر الواقعة أنها جرت في محافظة القاهرة، حيث بيّن الفحص والتحري، أن ناشر الواقعة «مهندس»، وأكد عدم وثوقه مما نشر، وقال إنه رأى المقطع على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي، فنشره بحسابه.

كاميرا مراقبة

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة فحصت مقطع فيديو متداولًا، تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة بأحد الشوارع عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» زعمت بعض التعليقات به أن الواقعة بمحافظة القاهرة، وتضمن تحرش أحد الأشخاص بفتاة أثناء سيرها بمفردها، وتداول صورة لحساب أحد الأشخاص على موقع «فيس بوك» بدعوى كونه مرتكب تلك الجريمة.

تحريات وفحص

وتابعت الوزارة بالتأكيد أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت عمليات الفحص، وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام أحد الأشخاص بمشاركة الصورة المشار إليها، كون صاحبها مرتكب الواقعة، وذلك على خلاف الحقيقة.

وأكدت التحريات الفنية أن ناشر الواقعة مهندس يقيم بمحافظة الإسكندرية، وباستدعائه وسؤاله قرر مشاهدته لمقطع الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «لا يتذكر اسمه»، فنشر صورا من المقطع، وبفحص هاتفه المحمول تبين صحة قيامه بالنشر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.