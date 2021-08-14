«المصايف» تردع المخالفين على شواطئ الإسكندرية.. ضبط مرتكبي واقعة تحرش

مخالفات عدة يرتكبها بعض المصطافين على شواطئ الإسكندرية، تمثلت في اصطحاب الممنوعات معهم إلى الشواطئ على غرار الشيشة والمشروبات الكحولية وأنواع المخدرات، ما يمثل كارثة كبرى على المحيطين، حيث يسبب ذلك خروجًا عن الآداب العامة والأخلاق، وهو الأمر الذي تجلى في رصد حالات تحرش ومشاجرات، ما استلزم تدخل قوي من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

طرد المخالفين وتسليمهم للشرطة

وبحسب «مصايف الإسكندرية»، برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل وزارة السياحة، فإن الإدارة تعمل بشكل رقابي شديد على ضبط الممنوعات مع رواد الشواطئ، والتحفظ عليها، وطرد المخالفين في حال كان الأمر يقتصر على شيشة وكحوليات، والتسليم للشرطة حال تعلق الأمر بوجود مخدرات معهم.

ضبط شيشة وكحوليات في 6 شواطئ بالإسكندرية

وأضاف «رشاد» لـ«الوطن»، أنه تم التحفظ على عدد من الشيش وزجاجات الكحوليات في 6 شواطئ، هي شاطئ السرايا، وشاطئ جزيرة الدهب، وشاطئ إسكندر، وشاطئ العصافرة المميز، وشاطئ ميامي العام، وشاطئ إيناس حقي، مؤكداً ضبط ومصادرة الشيش والمشروبات الكحولية وإعدامها.

تحرش في شاطئ ميامي وتسليم المخالفين إلى الشرطة

تلك المخالفات لم تكن سوى النبتة التي أثمرت عن مخالفات أكبر، حيث ضُبط عدد من الشباب أثناء قيامهم بالتحرش داخل شاطئ ميامي العام، وأكد رئيس الإدارة المركزية أنه على الفور تم إخطار مفتش الإدارة المتواجد بالشاطئ، والذي اتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وتم تسليمهم للشرطة.

توعية ضد المخدرات على شواطئ الإسكندرية

وأكد وكيل الوزارة، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تتنهج خطة أخرى تتمثل في رفع الوعي بجانب عمليات الردع، وذلك بمواجهة إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية، من خلال التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لافتاً إلى تنظيم مبادرة على شواطئ الإسكندرية استهدفت توعية ما يقرب من 10 آلاف شاب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم أسبوعيًا خلال الآونة الأخيرة، وذلك عبر توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي لدى الشباب.

وذكر أن المبادرة لاقت قبولا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم، ما يدفعهم إلى استمرارها.