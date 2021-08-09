تجديد حبس سائق «توكتوك» تحرش بطفلة وهدد بقتلها في كفر الشيخ

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بندر كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حبس سائق «توكتوك»، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وهدد بقتلها، في نطاق قسم ثاني كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى تقدم «رحمة م. م.»، ربة منزل، ببلاغ إلى قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، تتهم فيه المدعو « أحمد م. ص.» 18 سنة، سائق «توكتوك»، بالتحرش بطفلتها البالغة من العمر 8 سنوات، أثناء توصيلها إلى موقع درسها الخصوصي، مما تتسبب في إصابتها بحالة نفسية سيئة.

وأوضحت الأم، في بلاغها، أن طفلتها أبلغتها بأنه أثناء توصيلها إلى الدرس، بمعرفة سائق «التوكتوك» المشكو في حقه، أمسك بأماكن حساسة في جسدها، وهددها بعدم الإفصاح عما حدث معها حتى لا يقتلها، ويلقي بجثتها في مكان بعيد.

وكشفت تحريات مباحث قسم ثاني كفرالشيخ صحة ما جاء بأقوال الأم، وتم إلقاء القبض على السائق المتهم، وبمواجهته أنكر في البداية، ولكنه اعترف وفق ما توصلت إليه التحريات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام، وجددت محكمة بندر كفرالشيخ حبسه، بعدما استمعت النيابة والمحكمة إلى الطفلة الصغيرة.

وأكدت الطفلة أنها اثناء توصيلها إلى الدرس، استقلت مركبة «توكتوك»، وأن السائق وضع يده على مناطق حساسة، وقالت: «قالي لو قولتي لحد هقتلك وهرمي جثتك، وأنا خوفت بس روحت قلت لماما، وخدتني وراحت القسم، والظابط سألني فقلت على اللي حصل».