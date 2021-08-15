شلش: قانون المشروعات الجديد ساهم في تحقيق طفرة كبرى في القطاع

قال طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصغيرة دائما ما تكون الوسيلة لتنمية القرى والنجوع والمواطنين فيها، لافتا إلى أن هناك قانونا تم صدوره حقق طفرة كبرى في هذا القطاع، وأوضح الفارق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حجم الأعمال السنوى لها، «المشروع متناهي الصغر هو اللي بيحقق أقل من مليون جنيه كمبيعات سنويا، ومن مليون لـ50 مليون هو مشروع صغير».

شاش: «بنقدم مجموعة كبيرة من الخدمات بجانب التمويل كالخدمات غير المادية»

وأضاف «شاش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الخط الساخن 16733 يوجه المواطن للمكتب الأقرب بالمحافظات، ولدينا في كل محافظات مصر مكاتب بلغ عددها 33 مكتبا، «هناك بعض المحافظات بها أكثر من مكتب، الخط الساخن هيوجه المواطن وهيقدر يعرف العنوان وهيقابلوه هناك وهيشفوه هو عايز ايه، وبنقدم مجموعة كبيرة من الخدمات بجانب التمويل كالخدمات غير المادية».

شاش: «إحنا قادرين نوفر الدورات التدريبية مجانية حتى الآن»

وأوضح أن الجهاز ينظم دورات تدريبية مجانية لتحديد فكرة المشروع على مدار يومين، وبنهايتهما يستقر الشاب على المشروع الذي سيبدأ به، «إحنا قادرين نوفر الدورات التدريبية مجانية حتى الآن، وعدد المتقدمين عليها كبير، وفيه مجموعة من الدورات الأخرى».

شاش: القانون الجديد حمل ضريبة قطعية للمشروعات متناهية الصغر تصل لألف جنيه

وأكد أن القانون الجديد حمل ضريبة قطعية على المشروعات متناهية الصغر تصل لألف جنيه طالما كانت مبيعاته لا تتجاوز الـ250 ألف جنيه في العام الواحد، ولا يطالب بأي دفاتر أو أي شيء، ولا ينظر في أمر تعديل الضريبة إلا بعد مرور 5 سنوات أو عندما يقر بزيادة حجم مبيعاته فيتم فرض ضريبة عليه.

ودعا كافة الجهات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باستخراج «شهادة التصنيف»، ولاستخرجاها يكون صاحب المشروع بحاجة للأوراق بسيطة تتمثل في سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة، «بيدخل على الموقع أونلاين وبيحمل المستندات، بعدها بيومين بتكون منتهية وبيجي يستلم شهادة التصنيف».

وتابع: «الشهادة دي بتوفر مزايا كتيرة للحاصلين عليها من الحكومة، منها الحصول على وحدات صناعية بالمناطق الصناعية المخصصة لتلك المشروعات أو الحصول على قرض الـ5% من البنك المركزي، ومن المهم الشركات تصنف نفسها علشان تستفاد من مبادرات الدولة».

وأشار إلى أن الجهاز لا يحقق أرباحا ولكنه يحقق فائضا، عبر الاستمرار فى تمويل المشروعات، حيث أن الجهاز له مساهمة كبيرة في مبادرة حياة كريمة، والتي تتكون من 3 محاور، منها «المحور الاقتصادي»، والذي يهتم بخلق فرص عمل وتحسين الدخول.

واختتم: «سداد القروض بقى متاح من ماكينات الـATM أو من عن طريق فوري، وبسبب كورونا استفدنا كتير وحققنا أرقام كويسة في التمويل، وضخينا 4.5 مليار في سنة كورونا 2020، وإحنا عايزين الناس كلها تقيم مشروعات ويستفادوا من خدمات الجهاز».