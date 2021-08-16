أخبار الطقس اليوم.. شديد الحرارة رطب على غالبية الأنحاء

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا رسميا يكشف عن أخبار الطقس اليوم الاثنين، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة وزيادة في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة 3 إلى 5 درجات.

أخبار الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد، لانتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، الأمر الذي يؤدي لانخفاض نسبة الرطوبة ليلًا.

وأضاف البيان أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط فتكون حالة الطقس به معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 34 26

مطروح 32 25

السلوم 30 25

سيوة 37 24

بورسعيد 31 27

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 36 26

بني سويف 37 26

المنيا 38 25

أسيوط 40 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 37 28

أبو رماد 38 28

حلايب 35 29

رأس حدربة 37 29.