«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة هذا الأسبوع (فيديو)

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءً من اليوم وخلال هذا الأسبوع ستميل درجات الحرارة نحو الانخفاض الطفيف التدريجي، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية للبلاد 32 درجة مئوية وعلى شمال الصعيد 39 درجة مئوية وعلى جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال هذا الأسبوع أن تتأرجح درجات الحرارة بين 36 و37 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون أقل من الأسبوع الماضي بدرجتين، ولكن سيستمر ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

انخفاض نسبة الرطوبة تدريجيا في شهر سبتمبر

وأضافت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثه مع الإعلامي باسم طبانة، والإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «اكسترا نيوز»، أنه مع نهاية شهر أغسطس الجاري وبداية شهر سبتمبر المقبل ستبدأ نسب الرطوبة تقل تدريجيًا، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد شمالًا وجنوبًا ستشهد انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة تصل لحوالي درجتين، وستتراوح درجات الحرارة بين 39 و37 درجة مئوية، فيما ستتراوح في محافظات جنوب الصعيد بين 42 و41 درجة مئوية.

نسب الرطوبة بمحافظات الصعيد قليلة

وتابعت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة بمحافظات الصعيد قليلة، ولا يكون الإحساس بدرجات الحرارة كبيرًا مثل القاهرة والمحافظات الساحلية.

وذكرت أن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية اليوم تتراوح بين 31 و32 درجة، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة خصوصًا ليلًا يؤدي لتكون الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، ولكنها تتلاشى بمجرد سطوع الشمس، لذا على المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.