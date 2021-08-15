وزير الرياضة: السيسي قريب من كل شباب مصر ويؤمن بأهمية تنميتهم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المركز الأولمبي لتأهيل الأبطال، يُعد مقرا أساسيا لإعداد أبطال مصر في المحافل الدولية والبطولات الكبرى، من ضمنها الأولمبياد، موضحًا أن هناك اهتمام كامل وكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن إيمانه الكامل بدور تنمية الشباب وقربه شخصيًا من كل شاب مصري، كما أن الرئيس شخص رياضي، ولعب كاراتيه سنة 1970، وهو أعلن ذلك بنفسه.

الرئيس السيسي ينزل إلى الشارع مستقلًا العجلة

وأضاف «صبحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس السيسي ينزل إلى الشارع مستقلًا العجلة، و«اللايف استايل» في حياته هي الرياضة، لأنه مؤمن بها بالأساس، مؤكدًا أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية به، كونه أستاذ علوم رياضية، وتم تأهيله داخل وخارج مصر، وتتلمذ على أيدي كبار الأساتذة، الذين ذهبوا إلى الخارج من أجل الدراسة، وعادوا بعلم جديد، وهو علم إدارة الرياضة، كما درس التسويق الرياضي.

دخلت مدرسة علم الإدارة الرياضية

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه دخل مدرسة علم الادارة الرياضية، الذي كان وضع الحجر الأساس لها الدكتور كمال درويش، وطور فيها جزء على مستوى الوطن العربي كله، وهو التسويق الرياضي، «كان علم جديد جبته سنة 2000، تطرقت في شغلي وأبحاثي التطبيقة وشغلي العملي في سوق الرياضة المصري، لكيفية إدارة الأعمال الرياضية ودرست في فترة في أسبانيا، وتخرجت من جامعة كندية».

عملي في نادي الزمالك واتحاد الكرة أثقل مهاراتي

وواصل: «استفدت في عملي بالتعرف على علم المستقبليات، وازاي انترنت الأشياء وازاي التنبؤ بالدراسات التخطيطة، وهي ما أثقلت خبراتي، شغلي الكثير في إدارة الشركات وإدارة الاستثمارا وادارة التطوير، شغلي في الاتحادات الرياضية واتحاد الكرة ونادي الزمالك، خلاني أثقل ذاتي شوية ومهاراتي، تعلمت اسلوب الحياة اليابانية في حسن الخلق، الرسول لما تباهي قام بالتباهى بحسن الخلق وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».