وزير الرياضة عن تنظيم مصر للأولمبياد: «نقدر مش ناقصنا حاجة»

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر لا ينقصها أي شئ للتقدم بملف تنظيم دورة أولمبية، موضحا أن رئيس الجمهورية كان حريصا على إنشاء مدينة مصر الأولمبية التي ستشمل كل ما تحتاجه أي دولة لتنظيم الأولمبياد على أراضيها، قائلا: «نقدر ومش ناقصنا حاجة، والمدينة الأولمبية فيها اللي ممكن نتخيله واللي مش ممكن نتخيله»

وقال «صبحي»، خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن مشروع البطل الأولمبي توقف عدة مرات قبل سنوات، ولكن تم استكماله منذ عام 2014، موضحا أن هذا المشروع كان على رأس أولوياته منذ أن تولى حقبة وزارة الشباب والرياضة، كاشفا أنه نجح في توفير تمويل خارجي لهذا المشروع كما أنه خصص له ميزانية كبيرة للغاية.

أشرف صبحي: مشروع البطل الأولمبي يضم 11 رياضة بينهم لعبتان جماعيتان

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هذا المشروع يضم عددا كبيرا من اللجان الفنية والعلمية التي تلف كل محافظات جمهورية مصر العربية، بغرض اكتشاف المواهب بـ 11 رياضة، من ضمنهم الرياضات المعروف بتميز مصر فيها على المستوى الأولمبي، موضحا أن المشروع يضم أيضا رياضتين جماعيتين وهما كرة اليد وكرة السلة، كما أنهم في طريقهم لإضافة رياضات جماعية أخرى لهذا المشروع.

وأشار إلى أن من الرياضات التي يضمها هذا المشروع أيضا الاسكواش، متابعا: «مش عايزين مصر يقع منها الاسكواش، زي ما وقع من دول أخرى طلعت ونزلت».

أشرف صبحي: المشروع القومي للبطل الأولمبي يعمل حاليا على 4 ألاف رياضي

ولفت «صبحي»، إلى أن المشروع القومي للبطل الأولمبي يعمل حاليا على 4 ألاف رياضي بألعاب مختلفة، بـ 316 مركزا على مستوى كل محافظات الجمهورية نسميه بـ «الحاضنة» الرياضية.

وواصل: «في الحاضنة الرياضية الولد بياخد راتب من 600 إلى 800 جنيه، وبنعلمهم الولاء والانتماء لبلدهم، بالإضافة إلى إعدادهم من الناحية الرياضية بشكل كامل».

أشرف صبحي: المؤسسة العسكرية لها دور كبير في إعداد وصناعة البطل الأولمبي

وأردف «صبحي» أن أولمبياد طوكيو 2020، شهدت تواجد عدد من إنتاجات هذا المشروع القومي للبطل الأولمبي، موضحا أن هناك قطاعين كبيرين يبنيان البطل الأولمبي بمراحل الناشئين، أحدهما المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، إلى جانب المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الأخيرة تقوم بدور كبير للغاية في صناعة البطل الأولمبي الذي سيمثل مصر بداية من أولمبياد 2024.